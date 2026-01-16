Ближний круг (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, Ближний круг
Драма, Криминал53 мин12+
Ближний круг (фильм, 1991)
О фильме
Фильм рассказывает историю одного человека - Ивана Саньшина, который был киномехаником Сталина. Он работал на Сталина с 1939 года и до смерти вождя. Основные действующие лица - сам Иван, его жена Анастасия и соседская девушка еврейка Катя. Родителей Кати репрессировали, и она оказалась привязанной к Анастасии. В судьбе Ивана Саньшина происходит настоящая трагедия - его жена становится любовницей Берии и далее её судьба несколько туманна.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АКРежиссёр
Андрей
Кончаловский
- ТХАктёр
Том
Халс
- ЛДАктриса
Лолита
Давидович
- Актёр
Александр
Збруев
- БХАктёр
Боб
Хоскинс
- ФШАктёр
Федор
Шаляпин мл.
- Актёр
Олег
Табаков
- ВКАктёр
Владимир
Кулешов
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- Актёр
Александр
Филиппенко
- АСАктёр
Александр
Сирин
- Актёр
Владимир
Стеклов
- Актриса
Ирина
Купченко
- Актриса
Евдокия
Германова
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- АГАктёр
Александр
Гарин
- ОААктриса
Ольга
Анохина
- АЛАктёр
Александр
Липков
- ЛМАктриса
Любовь
Матюшина
- ЕБАктриса
Елена
Борзунова
- ИЛАктриса
Ирина
Лазарева
- МБАктриса
Мария
Баранова
- ВЕАктриса
Вера
Екроимова
- Актёр
Михаил
Кононов
- ИХАктёр
Ильхам
Ханбудагов
- ВБАктёр
Виктор
Балабанов
- ВУАктёр
Виктор
Уральский
- ВЧАктёр
Валентин
Червяков
- ВТАктёр
Виктор
Тардян
- Актёр
Александр
Пашутин
- Актёр
Сергей
Арцибашев
- ИТАктёр
Иван
Теплов
- ГХАктёр
Геннадий
Христенко
- СААктёр
Саркис
Амирзян
- ВСАктриса
Вероника
Саркисова
- Актёр
Сергей
Степанченко
- Актёр
Владимир
Епископосян
- ЮВАктёр
Юрий
Воробьев
- ИБАктёр
Игорь
Большунов
- ЛСАктриса
Людмила
Сыроежкина
- Актриса
Ольга
Волкова
- НПАктриса
Нина
Палладина
- ВТАктёр
Владимир
Тимофеев
- АКСценарист
Андрей
Кончаловский
- АУСценарист
Анатолий
Усов
- КБПродюсер
Клаудио
Бонивенто
- ЭВПродюсер
Эрик
Вайсберг
- ЭГОператор
Эннио
Гуарньери
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев
- ДАКомпозитор
Дмитрий
Атовмян