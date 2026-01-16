Ближний круг (фильм, 1991) смотреть онлайн

Ближний круг
Ближний круг
1991, Ближний круг
Драма, Криминал53 мин12+
Фильм рассказывает историю одного человека - Ивана Саньшина, который был киномехаником Сталина. Он работал на Сталина с 1939 года и до смерти вождя. Основные действующие лица - сам Иван, его жена Анастасия и соседская девушка еврейка Катя. Родителей Кати репрессировали, и она оказалась привязанной к Анастасии. В судьбе Ивана Саньшина происходит настоящая трагедия - его жена становится любовницей Берии и далее её судьба несколько туманна.

Страна
Италия, СССР, США
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Детектив
Время
53 мин / 00:53

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

