Ближний круг (фильм, 1991) смотреть онлайн

Фильм рассказывает историю одного человека - Ивана Саньшина, который был киномехаником Сталина. Он работал на Сталина с 1939 года и до смерти вождя. Основные действующие лица - сам Иван, его жена Анастасия и соседская девушка еврейка Катя. Родителей Кати репрессировали, и она оказалась привязанной к Анастасии. В судьбе Ивана Саньшина происходит настоящая трагедия - его жена становится любовницей Берии и далее её судьба несколько туманна.



