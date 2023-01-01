Биография

Виктор Уральский — актер театра и кино, на счету которого более 200 ролей в картинах разных жанров. Он мастерски перевоплощался в комедийных и драматических персонажей, играл положительных и отрицательных героев. Будущий актер родился в Москве в 1925 году. Его родители также были артистами: мать играла в театре, а отец известен не только ценителям театрального искусства, но и любителям кино, фильмография которого включает более ста работ. В 1942 г. вместе с родителями переехал в Алма-Ату и стал студентом театрального училища при Театре им. Моссовета. Первые роли Виктор Уральский сыграл во время обучения в массовках и небольших эпизодах на Центральной объединенной киностудии. Затем в течение года служил в рядах Красной армии, а после демобилизации окончил театральное училище. С 1944 г. сотрудничал с несколькими театрами, а в 1955 г. стал участником труппы Театра-студии киноактера. В кино артист начал сниматься в 1953 г. Первым фильмом Виктора Уральского стала приключенческая лента «Застава в горах», в которой он сыграл пограничника. Среди его работ можно выделить такие известные картины, как «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Неуловимые мстители», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Вечный зов», «Москва слезам не верит». Военную ленту «Жду и надеюсь» актер украсил, сыграв главную роль.