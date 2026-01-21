Нейлон 100% (фильм, 1973) смотреть онлайн

Нейлоновая шубка, сверхдефицитная вещь, попадает в комиссионку по смешной цене. Продавщицы сначала решают поносить ее по очереди, а затем шубка начинает гулять по рукам. Она побывала у артистов, адвоката, спекулянта, зубного техника. А потом находится самый необычный покупатель - знаменитый коневод.

