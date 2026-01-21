Нейлон 100% (фильм, 1973) смотреть онлайн
1973, Нейлон 100%
Комедия81 мин12+
О фильме
Нейлоновая шубка, сверхдефицитная вещь, попадает в комиссионку по смешной цене. Продавщицы сначала решают поносить ее по очереди, а затем шубка начинает гулять по рукам. Она побывала у артистов, адвоката, спекулянта, зубного техника. А потом находится самый необычный покупатель - знаменитый коневод.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ВБРежиссёр
Владимир
Басов
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- РМАктриса
Римма
Маркова
- Актёр
Евгений
Весник
- НКАктриса
Нина
Крачковская
- МПАктёр
Михаил
Погоржельский
- МДАктриса
Микаэла
Дроздовская
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- ВТАктриса
Валентина
Титова
- НААктриса
Нина
Агапова
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ЛЕАктриса
Лилия
Евстигнеева
- ЛБАктриса
Лариса
Барабанова
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- Актёр
Владимир
Этуш
- НКАктриса
Наталья
Крачковская
- ЛКАктёр
Леонид
Каневский
- БНАктёр
Борис
Новиков
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- Актриса
Муза
Крепкогорская
- НСАктёр
Николай
Сергеев
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- Актёр
Станислав
Чекан
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- ЗВАктриса
Зоя
Василькова
- ЭБАктёр
Эдуард
Бредун
- ЮБАктёр
Юрий
Белов
- РМАктёр
Раднэр
Муратов
- ГКАктёр
Герман
Качин
- ТСАктриса
Тамара
Совчи
- АСАктёр
Александр
Светлов
- АХАктриса
Александра
Харитонова
- ЮЦАктриса
Юлия
Цоглин
- БЗАктёр
Борис
Заволокин
- ВУАктёр
Виктор
Уральский
- ВМАктёр
Владимир
Мышкин
- ВФАктёр
Виктор
Филиппов
- НСАктёр
Николай
Сморчков
- ЮМАктёр
Юрий
Мартынов
- АДАктриса
Александра
Денисова
- ЕВАктриса
Елена
Вольская
- МКАктриса
Маргарита
Криницына
- АПАктёр
Алексей
Панькин
- АКАктёр
Артем
Карапетян
- ЮВАктёр
Юрий
Воронков
- ВБСценарист
Владимир
Басов
- АЯПродюсер
Александр
Яблочкин
- ИСОператор
Игорь
Слабневич
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг