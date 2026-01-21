Нейлон 100%
Wink
Фильмы
Нейлон 100%

Нейлон 100% (фильм, 1973) смотреть онлайн

1973, Нейлон 100%
Комедия81 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Нейлоновая шубка, сверхдефицитная вещь, попадает в комиссионку по смешной цене. Продавщицы сначала решают поносить ее по очереди, а затем шубка начинает гулять по рукам. Она побывала у артистов, адвоката, спекулянта, зубного техника. А потом находится самый необычный покупатель - знаменитый коневод.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нейлон 100%»