Николай Парфёнов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 26 июля 1912 г. (86 лет)
- Дата смерти
- 7 января 1999 г.
Биография
Николай Парфенов – актер театра и кино, родился 26 июля 1912 года. Был удостоен звания заслуженного артиста РФ. Сыграл более 30 ролей в театре и более 120 ролей в полнометражных кинокартинах, а также участвовал в съемках сатирических киножурналов. В 1935 году стал выпускником Школы-студии при Театре Моссовета. На курсе вместе с Парфеновым учился В. Зельдин. После окончания вуза актер был приглашен в Театр Моссовета, которому он отдал более полувека. Первым фильмом Николая Парфенова стала кинолента «Родные поля» (1944). Актеру досталась роль председателя колхоза. Парфенов и во многих других своих картинах снимался в роли руководителя среднего звена, служащего-бюрократа. Среди запомнившихся зрителю ролей Николая Парфенова – образ проводника в картине «Ко мне, Мухтар!», прокурора в «Берегись автомобиля», начальника поезда в ленте «Чародеи», главбуха кинотеатра в трагикомедии «Дети Дон Кихота», председателя в фильме «Афоня». Актер стал рекордсменом среди коллег по количеству ролей в сатирическом киножурнале «Фитиль». Он также участвовал в работе над созданием радиоспектаклей. Актер был дважды женат. В первом браке с актрисой Ольгой Васильевой родилась дочь.
Фильмография
Актёр
- 9.0
Гулящие люди1988
- 8.2
Забавы молодых1987, 77 минБесплатно
- 9.4
Не ходите, девки, замуж1985, 64 минБесплатно
- 7.8
Шутки в сторону1984, 64 минБесплатно
- 8.7
Очень важная персона1984, 67 минБесплатно
- 9.3
Инспектор ГАИ1982, 75 минБесплатно
- 9.3
Ночное происшествие1980, 87 минБесплатно
- 8.5
Фрак для шалопая1979, 66 минБесплатно
- 8.6
Моя Анфиса1979, 69 минБесплатно
- 7.7
Есть идея!1977, 60 минБесплатно
- 9.1
Доброта1977, 81 минБесплатно
- 8.3
Свой парень1974, 63 минБесплатно
- 8.7
Серебряные трубы1970, 72 минБесплатно
- 9.4
Верьте мне, люди1964, 105 минБесплатно
- 8.9
Приключения Кроша1962, 80 минБесплатно
- 8.7
Весенние грозы1960, 88 минБесплатно
- 8.7
Это начиналось так...1956, 92 минБесплатно