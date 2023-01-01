Николай Парфёнов

Биография

Николай Парфенов – актер театра и кино, родился 26 июля 1912 года. Был удостоен звания заслуженного артиста РФ. Сыграл более 30 ролей в театре и более 120 ролей в полнометражных кинокартинах, а также участвовал в съемках сатирических киножурналов. В 1935 году стал выпускником Школы-студии при Театре Моссовета. На курсе вместе с Парфеновым учился В. Зельдин. После окончания вуза актер был приглашен в Театр Моссовета, которому он отдал более полувека. Первым фильмом Николая Парфенова стала кинолента «Родные поля» (1944). Актеру досталась роль председателя колхоза. Парфенов и во многих других своих картинах снимался в роли руководителя среднего звена, служащего-бюрократа. Среди запомнившихся зрителю ролей Николая Парфенова – образ проводника в картине «Ко мне, Мухтар!», прокурора в «Берегись автомобиля», начальника поезда в ленте «Чародеи», главбуха кинотеатра в трагикомедии «Дети Дон Кихота», председателя в фильме «Афоня». Актер стал рекордсменом среди коллег по количеству ролей в сатирическом киножурнале «Фитиль». Он также участвовал в работе над созданием радиоспектаклей. Актер был дважды женат. В первом браке с актрисой Ольгой Васильевой родилась дочь.