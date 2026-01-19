Дети Дон Кихота (фильм, 1966) смотреть онлайн

Фильм о многодетной семье заведующего роддомом. Живущий по очень строгим моральным нормам и прозванный за это Дон Кихотом, он и своих сыновей воспитывает в том же духе. И сыновья оказываются достойными своего отца, хотя им часто приходится преодолевать самые разные, и серьёзные, и комические жизненные затруднения...

