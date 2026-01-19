Дети Дон Кихота (фильм, 1966) смотреть онлайн

Дети Дон Кихота
Драма, Комедия73 мин12+
О фильме

Фильм о многодетной семье заведующего роддомом. Живущий по очень строгим моральным нормам и прозванный за это Дон Кихотом, он и своих сыновей воспитывает в том же духе. И сыновья оказываются достойными своего отца, хотя им часто приходится преодолевать самые разные, и серьёзные, и комические жизненные затруднения...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

