Дети Дон Кихота (фильм, 1966) смотреть онлайн
9.41966, Дети Дон Кихота
Драма, Комедия73 мин12+
О фильме
Фильм о многодетной семье заведующего роддомом. Живущий по очень строгим моральным нормам и прозванный за это Дон Кихотом, он и своих сыновей воспитывает в том же духе. И сыновья оказываются достойными своего отца, хотя им часто приходится преодолевать самые разные, и серьёзные, и комические жизненные затруднения...
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЕКРежиссёр
Евгений
Карелов
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- ВОАктриса
Вера
Орлова
- ВКАктёр
Владимир
Коренев
- Актёр
Лев
Прыгунов
- АБАктёр
Андрей
Бельянинов
- Актриса
Наталья
Фатеева
- НСАктриса
Наталья
Седых
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- ЗВАктриса
Зоя
Василькова
- Актриса
Валентина
Березуцкая
- ВХАктриса
Валентина
Хмара
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- ББАктёр
Борис
Баташев
- АБАктёр
Александр
Благовещенский
- ВБАктриса
Вера
Благовидова
- ЮЧАктёр
Юрий
Чекулаев
- НЗАктриса
Наталья
Зорина
- АГАктёр
Александр
Гречаный
- ИМАктриса
Ирина
Мурзаева
- ВИАктриса
Вера
Ивлева
- ТПАктриса
Татьяна
Пивоварова
- ЭЛАктриса
Эльвира
Луценко
- АКАктёр
Алексей
Кузнецов
- МКАктриса
Мария
Кремнева
- ГКАктёр
Геннадий
Крашенинников
- ВКАктёр
Виктор
Колпаков
- ГКАктёр
Герман
Качин
- АДАктриса
Александра
Денисова
- НСАктриса
Надежда
Самсонова
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- ЗИАктриса
Зоя
Исаева
- ОГАктриса
О.
Гарибова
- НГАктриса
Н.
Громова
- ВКАктриса
В.
Кислаева
- МКАктриса
М.
Куликова
- ЛЛАктриса
Л.
Луговская
- ВМАктёр
Всеволод
Массино
- МОАктёр
Михаил
Орлов
- ТПАктриса
Т.
Полякова
- ЕЖАктриса
Е.
Жидкова
- ВМАктёр
Виктор
Матисен
- НГАктриса
Наталья
Громова
- ГКПродюсер
Глеб
Кузнецов
- ВММонтажёр
Всеволод
Массино
- ЭГОператор
Эмиль
Гулидов
- ГФКомпозитор
Георгий
Фиртич