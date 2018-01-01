WinkВиктор Колпаков
Виктор Колпаков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 1 мая 1904 г. (68 лет)
- Дата смерти
- 14 сентября 1972 г.
Фильмография
Актёр
- 9.5
Новые приключения неуловимых1968, 81 мин
- 8.7
Моабитская тетрадь1968, 88 минБесплатно
- 9.7
Зигзаг удачи1968, 82 мин
- 9.7
Дети Дон Кихота1966, 73 мин
- 9.3
Сказка о царе Салтане1966, 85 мин
- 8.3
Казнены на рассвете1965, 81 мин
- 9.4
Жили-были старик со старухой1964, 131 мин
- 8.7
Хоккеисты1964, 94 мин
- 8.7
Мой младший брат1962, 98 мин
- 9.1
Алые паруса1961, 86 мин
- 8.7
Нахаленок1961, 54 мин
- 8.9
Дон Кихот1957, 101 минБесплатно
- 9.5
Коммунист1957, 109 мин
- 9.4
Она Вас любит1956, 79 минБесплатно
- 9.5
Дело № 3061956, 76 мин