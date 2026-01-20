Казнены на рассвете (фильм, 1965) смотреть онлайн
1965, Казнены на рассвете
Драма, Исторический81 мин0+
О фильме
О борьбе Александра Ульянова и его товарищей против русского самодержавия.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АКАктёр
Андрей
Костричкин
- БГАктёр
Борис
Голдаев
- ВГАктёр
Вадим
Ганшин
- ВРАктёр
Виктор
Речман
- СШАктриса
Светлана
Швайко
- ВГАктёр
Валерий
Головненков
- ВРАктёр
Вильям
Рейшвиц-Рощин
- ВЛАктёр
Владимир
Лебедев
- АСАктёр
Анатолий
Семенов
- АБАктёр
Арсений
Барский
- ЕСАктриса
Елизавета
Солодова
- ТКАктриса
Татьяна
Конюхова
- ВЧАктёр
Владимир
Честноков
- СКАктёр
Сергей
Курилов
- Актёр
Константин
Худяков
- ВГАктёр
Валентин
Грачёв
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- ПСАктёр
Петр
Соболевский
- ВБАктриса
Валентина
Беляева
- ЮВАктёр
Юрий
Волков
- ВКАктёр
Виктор
Кулаков
- АФАктёр
Андрей
Файт
- ЕКАктриса
Екатерина
Крупенникова
- ВКАктёр
Валентин
Кулик
- ПЛАктёр
Петр
Любешкин
- ЛМАктриса
Любовь
Малиновская
- ДОАктёр
Дмитрий
Орловский
- ВКАктёр
Виктор
Колпаков
- ЮДАктёр
Юрий
Дедович
- ВКАктёр
Виталий
Комиссаров
- АНСценарист
Алексей
Нагорный
- ЭГОператор
Эмиль
Гулидов