Биография

Валентина Беляева — советская актриса. Родилась в Нижнем Селище 27 февраля 1925 года. Принимала участие в танцевальном и драматическом кружках. Была актрисой Омского областного театра и училась в академии при этом театре. Позже стала студенткой ВГИКа и выпустилась из него в 1951 году. Ее мастером был Михаил Ромм. После учебы служила в Театре-студии киноактера до 1982 года. В год выпуска из университета Валентина Беляева дебютировала не только как актриса театра, но и как актриса кино. Она исполнила роль в картине «Сельский врач», а через два года — роль в фильме «Случай в тайге». На Беляеву можно посмотреть во многих кинолентах: «Педагогическая поэма», «Обыкновенный человек», «Екатерина Воронина», «Четверо», «Память сердца», «В трудный час», «Когда разводят мосты», «Вызываем огонь на себя». Многие знают актрису по ее ролям в киноповести «Наши знакомые», в мелодраме «Возврата нет» и в многосерийном историческом фильме «Россия Молодая». Ее актерская биография включает в себя сорок проектов.