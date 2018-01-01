Валентина Беляева
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 27 февраля 1925 г. (90 лет)
- Дата смерти
- 27 марта 2015 г.
Биография
Валентина Беляева — советская актриса. Родилась в Нижнем Селище 27 февраля 1925 года. Принимала участие в танцевальном и драматическом кружках. Была актрисой Омского областного театра и училась в академии при этом театре. Позже стала студенткой ВГИКа и выпустилась из него в 1951 году. Ее мастером был Михаил Ромм. После учебы служила в Театре-студии киноактера до 1982 года. В год выпуска из университета Валентина Беляева дебютировала не только как актриса театра, но и как актриса кино. Она исполнила роль в картине «Сельский врач», а через два года — роль в фильме «Случай в тайге». На Беляеву можно посмотреть во многих кинолентах: «Педагогическая поэма», «Обыкновенный человек», «Екатерина Воронина», «Четверо», «Память сердца», «В трудный час», «Когда разводят мосты», «Вызываем огонь на себя». Многие знают актрису по ее ролям в киноповести «Наши знакомые», в мелодраме «Возврата нет» и в многосерийном историческом фильме «Россия Молодая». Ее актерская биография включает в себя сорок проектов.
Фильмография
Актриса
- 8.9
Старые долги1980, 84 минБесплатно
- 8.4
Супруги Орловы1978, 80 минБесплатно
- 8.3
«Сто грамм» для храбрости1976, 71 мин
- 9.0
Возврата нет1973, 93 мин
- 9.2
Дай лапу, Друг1967, 64 минБесплатно
Казнены на рассвете1965, 81 мин
- 9.4
Верьте мне, люди1964, 105 минБесплатно
- 7.6
Вызываем огонь на себя1964
- 9.7
Евдокия1961, 100 минБесплатно
Девять дней одного года1961, 108 мин
- 8.7
Золотой эшелон1959, 94 минБесплатно
- 9.0
Память сердца1958, 91 минБесплатно
Обыкновенный человек1956, 95 мин
- 9.2
Дело № 3061956, 76 мин