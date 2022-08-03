Память сердца (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

В дом престарелых «Старые шишки» приезжает Балагур – армейский друг одного из постояльцев. Его поражает положение стариков, и он решает повысить их уровень жизни. Правда, нелегальными методами. План срабатывает, пенсионеры наслаждаются успехом, но местные криминальные авторитеты недовольны, что на их территории появился новый игрок.

