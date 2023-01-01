WinkЛеонид Афанасьев
Леонид Афанасьев
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 20 августа 1921 г. (74 года)
- Дата смерти
- 5 октября 1995 г.
Фильмография
Композитор
- 9.2
Постарайся остаться живым...1986, 64 минБесплатно
- 8.8
Свадебная ночь1980, 63 минБесплатно
- 8.2
Красный чернозем1977, 72 минБесплатно
- 8.8
Тайна горного подземелья1975, 73 минБесплатно
- 8.7
Великие голодранцы1973, 88 минБесплатно
- 9.4
Это было в разведке1969, 88 минБесплатно
- 8.4
Взорванный ад1967, 91 минБесплатно
- 8.8
Письма к живым1964, 95 минБесплатно
- 8.8
Прыжок на заре1961, 95 минБесплатно
- 9.7
Евдокия1961, 100 минБесплатно
- 9.5
Когда деревья были большими1961, 89 минБесплатно
- 8.7
Стучись в любую дверь1959, 93 минБесплатно
- 8.9
Память сердца1958, 91 минБесплатно