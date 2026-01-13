Хозяин тайги (фильм, 1969) смотреть онлайн
О фильме
В таёжном посёлке, где каждый на виду, происходит почти невероятное — ограблен местный магазин. Во взломе признаётся один из сплавщиков леса. Но молодому участковому не дают покоя кое-какие «нестыковки». И в конце концов он выходит на след подлинных участников преступления...
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
