Хозяин тайги
Wink
Фильмы
Хозяин тайги
9.61969, Хозяин тайги
Криминал78 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Хозяин тайги (фильм, 1969) смотреть онлайн

О фильме

В таёжном посёлке, где каждый на виду, происходит почти невероятное — ограблен местный магазин. Во взломе признаётся один из сплавщиков леса. Но молодому участковому не дают покоя кое-какие «нестыковки». И в конце концов он выходит на след подлинных участников преступления...

Страна
СССР
Жанр
Криминал
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хозяин тайги»