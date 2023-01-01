Биография

Алла Мещерякова — советская и российская актриса театра и кино, артистка озвучивания. Родилась в 1943 году в Москве. Семья поддерживала увлечение искусством девочки — 8 лет она занималась в любительской театральной студии и выработала потрясающе чистую речь и дикцию. С прекрасной подготовкой девушка поступила во ВГИК и появилась на экранах еще в юности: сначала в ленте Динары Асановой «На полустанке», затем в фильме «Сердце друга». Первые же фильмы Аллы Мещеряковой сделали актрису знаменитой: «Хозяин тайги», «Вальс», военная драма «А зори здесь тихие». Мещерякова идеально воплощала образы верных жен, честных, ответственных и высокоморальных героинь, потому что, по воспоминаниям современников, всегда играла саму себя. Успех и народная любовь сопровождали практически все роли Аллы Мещеряковой от юных девушек до очаровательных бабушек. Последние роли актрисы были в культовых сериалах «Бригада», «Оптимисты», «Чужое».