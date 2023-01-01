Сердце друга (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Во время Великой Отечественной войны комбат Павел Акимов полюбил военную переводчицу Анечку Белозерову, но обстоятельства военной жизни разлучили их. Акимов, не забывая об Анечке, героически сражался на Северном флоте и погиб в Норвегии, не дожив до Победы и рождения дочери.



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