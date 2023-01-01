Сердце друга (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
8.81966, Сердце друга
Драмы, Мелодрамы84 мин12+
Сюжет
Во время Великой Отечественной войны комбат Павел Акимов полюбил военную переводчицу Анечку Белозерову, но обстоятельства военной жизни разлучили их. Акимов, не забывая об Анечке, героически сражался на Северном флоте и погиб в Норвегии, не дожив до Победы и рождения дочери.
Сердце друга смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.3 IMDb
- ЮГРежиссёр
Юрий
Григорьев
- РГРежиссёр
Ренита
Григорьева
- АМАктриса
Алла
Мещерякова
- ВФАктёр
Владимир
Фролов
- ИВАктёр
Иван
Власов
- ВЖАктёр
Вячеслав
Жариков
- ВМАктёр
Валерий
Малышев
- АЧАктёр
Алексей
Чернов
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- ИВАктёр
Игорь
Вулох
- АДАктёр
Ата
Довлетов
- ПЛАктёр
Петр
Любешкин
- ПФСценарист
Павел
Фурманский
- МГОператор
Михаил
Гойхберг
- АНКомпозитор
Алексей
Николаев