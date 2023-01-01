Сердце друга
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Сердце друга

Сердце друга (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

8.81966, Сердце друга
Драмы, Мелодрамы84 мин12+

Сюжет

Во время Великой Отечественной войны комбат Павел Акимов полюбил военную переводчицу Анечку Белозерову, но обстоятельства военной жизни разлучили их. Акимов, не забывая об Анечке, героически сражался на Северном флоте и погиб в Норвегии, не дожив до Победы и рождения дочери.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.3 IMDb