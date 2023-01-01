Биография

Петр Любешкин – актер театра и кино. На его счету более 100 работ в кинематографе. Артист играл простых русских людей рабочих профессий, начальников, председателей, директоров. Автор нескольких рассказов о российской деревне. Будущий артист родился в 1913 г. в зажиточной семье, которая проживала в д. Лапино. После пожара Любешкины обосновались в Москве. В 16 лет юноша устроился на хлебозавод, позже работал на торфяниках, но в 1932 г. решил стать актером и начал учиться в студии КСУ при СНК СССР. Первые роли Петр Любешкин исполнил после учебы на сцене Ленинградского БДТ, куда его приняли в 1936 году. Через год молодой артист вернулся в Москву и стал членом труппы МХАТ. В 1946 г. он устроился на «Мосфильм», а также участвовал в постановках и Театра-студии киноактера. Первый опыт съемок в кино актер получил в 1942 г. Дебютным фильмом Петра Любешкина стала мелодрама «Парень из нашего города». Затем он сыграл много эпизодических ролей, но его герои всегда вызывали симпатию у зрителей. Среди ярких кинематографических работ артиста можно отметить ленты «Незабываемый 1919 год», «Корабли штурмуют бастионы», «Случай в тайге», «Тихий Дон», «У твоего порога», «Отец солдата», «Женщины», «Сердце друга», «На войне как на войне», «Варькина земля», «Вечный зов», «Два капитана».