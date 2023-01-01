Петр Любешкин
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 15 января 1913 г. (77 лет)
- Дата смерти
- 5 августа 1990 г.
Биография
Петр Любешкин – актер театра и кино. На его счету более 100 работ в кинематографе. Артист играл простых русских людей рабочих профессий, начальников, председателей, директоров. Автор нескольких рассказов о российской деревне. Будущий артист родился в 1913 г. в зажиточной семье, которая проживала в д. Лапино. После пожара Любешкины обосновались в Москве. В 16 лет юноша устроился на хлебозавод, позже работал на торфяниках, но в 1932 г. решил стать актером и начал учиться в студии КСУ при СНК СССР. Первые роли Петр Любешкин исполнил после учебы на сцене Ленинградского БДТ, куда его приняли в 1936 году. Через год молодой артист вернулся в Москву и стал членом труппы МХАТ. В 1946 г. он устроился на «Мосфильм», а также участвовал в постановках и Театра-студии киноактера. Первый опыт съемок в кино актер получил в 1942 г. Дебютным фильмом Петра Любешкина стала мелодрама «Парень из нашего города». Затем он сыграл много эпизодических ролей, но его герои всегда вызывали симпатию у зрителей. Среди ярких кинематографических работ артиста можно отметить ленты «Незабываемый 1919 год», «Корабли штурмуют бастионы», «Случай в тайге», «Тихий Дон», «У твоего порога», «Отец солдата», «Женщины», «Сердце друга», «На войне как на войне», «Варькина земля», «Вечный зов», «Два капитана».
Фильмография
Актёр
- 9.4
Из жизни Федора Кузькина1989
- 8.4
И никто другой1968, 72 минБесплатно
- 8.9
Сердце друга1966, 84 минБесплатно
- 9.6
Женщины1965, 98 минБесплатно
- 7.9
Валера1964, 63 минБесплатно
- 7.6
Конец света1962, 84 минБесплатно
- 8.5
Мишка, Серега и я1961, 91 минБесплатно
- 8.7
Сегодня увольнения не будет1958, 46 минБесплатно
- 9.1
Случай в тайге1954, 85 минБесплатно