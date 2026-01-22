Репортаж с линии огня (фильм, 1985) смотреть онлайн
1985, Репортаж с линии огня
Военный71 мин12+
О фильме
Выпускник ВГИКа, оператор кинохроники Владимир Руднев и его помощница Сашенька, ассистентка режиссера Московской студии кинохроники, ведут съемки боевых действий Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Не все получается сразу — у них еще нет опыта. Из огромного потока хроники, снятой на линии огня, они терпеливо и мужественно создают портрет своего современника.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ЛСРежиссёр
Леон
Сааков
- ИЛАктёр
Игорь
Ливанов
- ЕКАктриса
Елена
Кондратьева
- АГАктёр
Анатолий
Грачев
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- ВКАктёр
Виктор
Корешков
- АСАктёр
Александр
Севостьянов
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- ВЧАктёр
Виктор
Чеботарев
- ЮГАктёр
Юрий
Гусев
- СВАктёр
Сергей
Волкош
- ЛМАктриса
Лилия
Макеева
- ДНАктёр
Даниил
Нетребин
- ПЛАктёр
Петр
Любешкин
- АИАктёр
Анатолий
Игонин
- ВААктёр
Валерий
Агафонов
- ИВАктёр
Иван
Власов
- ДТАктёр
Дмитрий
Титов
- ВБАктёр
Валерий
Беляков
- ВМАктёр
Василий
Маслаков
- НМАктриса
Надежда
Матушкина
- ЕСАктриса
Елена
Серопова
- ИСАктёр
Иван
Сорокин
- НФСценарист
Николай
Фигуровский
- ЛССценарист
Леон
Сааков
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер