Репортаж с линии огня
Wink
Фильмы
Репортаж с линии огня

Репортаж с линии огня (фильм, 1985) смотреть онлайн

1985, Репортаж с линии огня
Военный71 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Выпускник ВГИКа, оператор кинохроники Владимир Руднев и его помощница Сашенька, ассистентка режиссера Московской студии кинохроники, ведут съемки боевых действий Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Не все получается сразу — у них еще нет опыта. Из огромного потока хроники, снятой на линии огня, они терпеливо и мужественно создают портрет своего современника.

Страна
СССР
Жанр
Военный
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Репортаж с линии огня»