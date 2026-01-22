Репортаж с линии огня (фильм, 1985) смотреть онлайн

Выпускник ВГИКа, оператор кинохроники Владимир Руднев и его помощница Сашенька, ассистентка режиссера Московской студии кинохроники, ведут съемки боевых действий Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Не все получается сразу — у них еще нет опыта. Из огромного потока хроники, снятой на линии огня, они терпеливо и мужественно создают портрет своего современника.

