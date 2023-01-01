Любовь Соколова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 31 июля 1921 г. (79 лет)
- Дата смерти
- 6 июня 2001 г.
Биография
Любовь Соколова – талантливая советская актриса, сыгравшая роли почти в 400 художественных фильмах. Артистка родилась в Иваново-Вознесенске летом 1921 года. Ее детство и юность пришлись на военную эпоху. Подвиги Соколовой отмечены медалями «За отвагу» и «За трудовую доблесть». Народную любимицу отличали мягкость, доброта и феноменальное трудолюбие. В военные годы девушка работала слесарем на заводе и ухаживала за ранеными людьми в госпитале. В этот сложный период актриса Любовь Соколова потеряла всех близких, в том числе первого супруга Георгия Араповского. Женщина обладала не только яркой внешностью, но и стойкостью. Пережив личную трагедию, она с отличием окончила ВГИК. Впоследствии судьба свела артистку со вторым мужем – режиссером Георгием Данелией. Зрителям хорошо запомнились роли Соколовой в фильмах «Сережа», «Тихий Дон», «Джентльмены удачи», «Тридцать три». Звание народной артистки СССР было присвоено в 1990 году. Более всего актрисе удавалась роль матери. Любовь Сергеевна воплощала этот образ на экранах свыше 100 раз. Соответствующая запись включена в Книгу рекордов Гиннеса. Последней работой стала кинокартина «Вальс на прощание» (2001 год). В фильме Любовь Сергеевна сыграла старушку. Народная артистка скончалась в возрасте 79 лет от болезни сердца. Поклонники до сих пор приносят цветы к ее могиле на Кунцевском кладбище.
Фильмография
Актриса
- 9.1
Говорит Москва1985, 92 минБесплатно
- 8.9
Признать виновным1983, 76 минБесплатно
- 9.7
Возвращение резидента1982
- 8.6
Моя Анфиса1979, 69 минБесплатно
- 9.1
Последний шанс1978, 79 минБесплатно
- 9.6
Молодая жена1978, 92 минБесплатно
- 9.2
Девочка, хочешь сниматься в кино?1977, 77 минБесплатно
- 9.1
Единственная...1975, 90 минБесплатно
- 9.4
Сержант милиции1974
- 8.4
Странные люди1970, 94 минБесплатно
- 7.8
Прямая линия1967, 86 минБесплатно
- 9.0
Рабочий поселок1965, 129 минБесплатно
- 7.9
Валера1964, 63 минБесплатно
- 8.8
Мать и мачеха1964, 77 минБесплатно
- 8.6
Синяя тетрадь1964, 87 минБесплатно
- 8.7
Ночной гость1958, 54 минБесплатно