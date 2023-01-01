Биография

Любовь Соколова – талантливая советская актриса, сыгравшая роли почти в 400 художественных фильмах. Артистка родилась в Иваново-Вознесенске летом 1921 года. Ее детство и юность пришлись на военную эпоху. Подвиги Соколовой отмечены медалями «За отвагу» и «За трудовую доблесть». Народную любимицу отличали мягкость, доброта и феноменальное трудолюбие. В военные годы девушка работала слесарем на заводе и ухаживала за ранеными людьми в госпитале. В этот сложный период актриса Любовь Соколова потеряла всех близких, в том числе первого супруга Георгия Араповского. Женщина обладала не только яркой внешностью, но и стойкостью. Пережив личную трагедию, она с отличием окончила ВГИК. Впоследствии судьба свела артистку со вторым мужем – режиссером Георгием Данелией. Зрителям хорошо запомнились роли Соколовой в фильмах «Сережа», «Тихий Дон», «Джентльмены удачи», «Тридцать три». Звание народной артистки СССР было присвоено в 1990 году. Более всего актрисе удавалась роль матери. Любовь Сергеевна воплощала этот образ на экранах свыше 100 раз. Соответствующая запись включена в Книгу рекордов Гиннеса. Последней работой стала кинокартина «Вальс на прощание» (2001 год). В фильме Любовь Сергеевна сыграла старушку. Народная артистка скончалась в возрасте 79 лет от болезни сердца. Поклонники до сих пор приносят цветы к ее могиле на Кунцевском кладбище.