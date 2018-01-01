Молодая жена (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Молодая жена
Молодая жена

9.61978, Молодая жена
Драма, Мелодрама92 мин18+

О фильме

Деревенская девушка выходит за вдовца средних лет, чтобы отомстить изменившему ей жениху. Тонкая советская мелодрама с Анной Каменковой и Владленом Бирюковым.

Маня и Володя были вместе еще со школы. Когда парня забирают на службу, девушка обещает все два года ждать возлюбленного. Вот только по возвращении Володя привозит с собой новую невесту Гелю. Оскорбленная Маня чуть не сводит счеты с жизнью, однако, одумавшись, выходит замуж за Алексея, грубоватого вдовца, воспитывающего маленькую дочь. Семейная жизнь оказывается для Мани пыткой: муж практически не проявляет к ней нежности, хотя честно старается наладить быт, дарит подарки и не заставляет работать. Когда же девушка уезжает в город на учебу, оба понимают, что стали друг другу дороги.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.0 IMDb