Молодая жена (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Деревенская девушка выходит за вдовца средних лет, чтобы отомстить изменившему ей жениху. Тонкая советская мелодрама с Анной Каменковой и Владленом Бирюковым.



Маня и Володя были вместе еще со школы. Когда парня забирают на службу, девушка обещает все два года ждать возлюбленного. Вот только по возвращении Володя привозит с собой новую невесту Гелю. Оскорбленная Маня чуть не сводит счеты с жизнью, однако, одумавшись, выходит замуж за Алексея, грубоватого вдовца, воспитывающего маленькую дочь. Семейная жизнь оказывается для Мани пыткой: муж практически не проявляет к ней нежности, хотя честно старается наладить быт, дарит подарки и не заставляет работать. Когда же девушка уезжает в город на учебу, оба понимают, что стали друг другу дороги.



Смогут ли Маня и Алексей забыть о разногласиях, расскажет фильм «Молодая жена» 1978 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



Молодая жена смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.