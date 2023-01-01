Биография

Елена Мельникова – знаменитая актриса российского театра и кино, родилась 31 декабря 1954 (г. Тула). После окончания школы поступила в театральное училище им. Б. В. Щукина. Одними из наставников актрисы в период обучения были именитые Вера Львова и Евгения Симонова. Сразу после окончания училища Елена Мельникова устроилась на работу в Московский академический театр им. Вахтангова. Также актриса довольно часто принимала участие в постановках драматического театра в г. Александрове. В юности Елена получила музыкальное образование по классу фортепиано. Первым фильмом с Еленой Мельниковой стала картина «Молодая жена» (1978 г.), где актриса исполнила заметную роль. Дебют оказался удачным, и на молодую актрису посыпались новые предложения о съемках. Вторым фильмом Елены стала драма «Сюда не залетали чайки», выпущенная в том же 1978 году. Далее последовали работы в фильмах «Территория», «Пока безумствуют мечта» (партнером актрисы по съемочной площадке был Н. Караченцов), «Уходя –уходи», «Ливень», «Белый ворон» и многих других. С начала 90-х актриса стала активно сниматься в телесериалах («Простые истины», «Ранетки», «Дар», «Такая обычная жизнь» и др.)