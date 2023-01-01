Вы чье, старичье? (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
9.01988, Вы чье, старичье?
Драма93 мин12+
О фильме
По одноименной повести Бориса Васильева. Трогательный рассказ о двух стариках, в одиночестве доживающих свои дни в богом забытой деревеньке.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Иосиф
Хейфиц
- МПАктёр
Михаил
Пахоменко
- Актёр
Лев
Борисов
- Актриса
Елена
Мельникова
- ЕКАктёр
Евгений
Крыжановский
- ТШАктриса
Татьяна
Шаркова
- ЕКАктриса
Евгения
Ковалева
- ИРАктриса
Ирина
Ракшина
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- АПАктёр
Александрс
Петуховс
- АФАктёр
Андрей
Филиппов
- Сценарист
Иосиф
Хейфиц
- ГППродюсер
Геннадий
Петелин
- РИМонтажёр
Раиса
Изаксон
- ЭШМонтажёр
Эйви
Шнейдман
- ЮШОператор
Юрий
Шайгарданов
- ИШКомпозитор
Исаак
Шварц