Вы чье, старичье? (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

По одноименной повести Бориса Васильева. Трогательный рассказ о двух стариках, в одиночестве доживающих свои дни в богом забытой деревеньке.



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