Вы чье, старичье?
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Вы чье, старичье?

Вы чье, старичье? (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

9.01988, Вы чье, старичье?
Драма93 мин12+

О фильме

По одноименной повести Бориса Васильева. Трогательный рассказ о двух стариках, в одиночестве доживающих свои дни в богом забытой деревеньке.

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Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вы чье, старичье?»