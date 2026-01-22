Рысь возвращается
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Рысь возвращается

Рысь возвращается (фильм, 1986) смотреть онлайн

9.41986, Рысь возвращается
Драма, Для самых маленьких67 мин6+
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О фильме

Старый лесник погибает в схватке с браконьерами, и его верный друг - рысь Кунак - уходит в тайгу. Новый лесник Дроздов хочет вернуть Кунака и терпеливо приучает рысь к себе...

Страна
СССР
Жанр
Драма, Для самых маленьких
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рысь возвращается»