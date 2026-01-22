Рысь возвращается (фильм, 1986) смотреть онлайн
9.41986, Рысь возвращается
Драма, Для самых маленьких67 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
Старый лесник погибает в схватке с браконьерами, и его верный друг - рысь Кунак - уходит в тайгу. Новый лесник Дроздов хочет вернуть Кунака и терпеливо приучает рысь к себе...
СтранаСССР
ЖанрДрама, Для самых маленьких
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АБРежиссёр
Агаси
Бабаян
- ДОАктёр
Дмитрий
Орловский
- Актёр
Александр
Михайлов
- Актриса
Елена
Мельникова
- ФСАктёр
Филимон
Сергеев
- СЮАктёр
Сергей
Юртайкин
- АПАктёр
Алексей
Панькин
- ВЗАктёр
Вадим
Захарченко
- ОМАктёр
Олег
Мокшанцев
- ГКАктёр
Геннадий
Корольков
- КСАктёр
Кирилл
Столяров
- ВПАктёр
Владимир
Прохоров
- АВАктёр
Анатолий
Веденкин
- НПАктёр
Николай
Погодин
- ВКАктёр
Вадим
Курков
- Актриса
Валентина
Березуцкая
- АМАктёр
Алексей
Михайлов
- ФСАктёр
Феликс
Сергеев
- ВИАктёр
Вадим
Иванов
- ДНАктёр
Даниил
Нетребин
- АБСценарист
Агаси
Бабаян
- ЛБСценарист
Леонид
Белокуров
- ВАОператор
Виталий
Абрамов
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер