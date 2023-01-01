Биография

Валентина Березуцкая — актриса театра и кино. Родилась 28 июля 1932 года. Фильмография актрисы насчитывает более 200 полнометражных картин и сериалов. Была удостоена звания заслуженной артистки, а также престижной премии «Ника» за роль в драме «Старухи». В 1955 году стала выпускницей ВГИКа. Получив актерскую профессию, устроилась в Театр киноактера и на «Мосфильм». Первый фильм Валентины Березуцкой «Об этом забывать нельзя» вышел на экраны в 1954 году. Партнерами по съемочной площадке стали такие известные актеры, как С. Бондарчук, В. Тихонов, Г. Юматов. В 1956 году на экраны вышел фильм «Человек родился» с участием актрисы. Небольшая роль Валентине Березуцкой досталась в знаменитой киноленте «Летят журавли», которая была удостоена главного приза Каннского кинофестиваля. Эпизодическую и при этом яркую, запоминающуюся роль актриса сыграла в фильме «Дети Дон Кихота». Березуцкая по праву считается мастером эпизода. Небольшие роли ей достались в рейтинговых сериалах «Марш Турецкого», «Адвокат», «Антикиллер — 2», «Возвращение Мухтара», «Каменская». Актриса участвовала в съемках детской юмористической передачи «Ералаш».