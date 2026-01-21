Незваный друг (фильм, 1980) смотреть онлайн

Перед трудным выбором оказался молодой преуспевающий ученый. Из провинции приехал его друг, сделавший открытие, которое ставит под вопрос карьеру его жены.



У молодых ученых Виктора Свирилова и Алексея Грекова совершенно разные жизненные принципы. Первый - бескомпромиссен, второй - гибок и, на взгляд Виктора, просто изворотлив. Но оказывается, что Виктор не прав…

