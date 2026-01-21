Незваный друг (фильм, 1980) смотреть онлайн
Драма85 мин0+
О фильме
Перед трудным выбором оказался молодой преуспевающий ученый. Из провинции приехал его друг, сделавший открытие, которое ставит под вопрос карьеру его жены.
У молодых ученых Виктора Свирилова и Алексея Грекова совершенно разные жизненные принципы. Первый - бескомпромиссен, второй - гибок и, на взгляд Виктора, просто изворотлив. Но оказывается, что Виктор не прав…
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЛМРежиссёр
Леонид
Марягин
- Актёр
Олег
Табаков
- ОДАктёр
Олег
Даль
- Актриса
Ирина
Алферова
- НБАктриса
Наталья
Белохвостикова
- Актриса
Наталья
Гундарева
- АРАктёр
Анатолий
Ромашин
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- ВСАктёр
Всеволод
Санаев
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- ЕВАктриса
Екатерина
Васильева
- АЕАктриса
Алефтина
Евдокимова
- ННАктриса
Нина
Нижерадзе
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- АДАктриса
Александра
Дорохина
- ВМАктёр
Владимир
Мащенко
- ЮКАктёр
Юрий
Катин-Ярцев
- ВААктёр
Владимир
Акимов
- ЮСАктёр
Юрий
Сагаянц
- Актриса
Валентина
Березуцкая
- ТИАктриса
Татьяна
Игнатова
- ЯЛАктёр
Ярослав
Лисоволик
- ЕМАктриса
Елена
Майорова
- ВБАктриса
Валерия
Бескова
- ВГАктёр
Вадим
Гемс
- ЛМСценарист
Леонид
Марягин
- ДВСценарист
Дмитрий
Василиу
- ЮАОператор
Юрий
Авдеев
- ЯФКомпозитор
Ян
Френкель