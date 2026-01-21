Незваный друг (фильм, 1980) смотреть онлайн

Незваный друг
Незваный друг

Незваный друг (фильм, 1980)

1980, Незваный друг
Драма85 мин0+
Перед трудным выбором оказался молодой преуспевающий ученый. Из провинции приехал его друг, сделавший открытие, которое ставит под вопрос карьеру его жены.

У молодых ученых Виктора Свирилова и Алексея Грекова совершенно разные жизненные принципы. Первый - бескомпромиссен, второй - гибок и, на взгляд Виктора, просто изворотлив. Но оказывается, что Виктор не прав…

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

