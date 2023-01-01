Биография

Наталья Гундарева – актриса, легенда советского и российского кино, обладательница государственных наград, театральных и кинематографических премий «Золотой орел», «Хрустальная Турандот», «Ника». Семья будущей актрисы жила на Таганке. Ее детство прошло в коммунальной квартире. Родители Натальи Гундаревой очень любили театр и часто ходили на спектакли. Мама девочки даже принимала участие в художественной самодеятельности. В возрасте 5 лет Гундарева увидела спектакль «Синяя птица» и твердо решила стать актрисой. В юности она занималась пением, училась драматическому мастерству, ходила в кружок чтения. Дебютную роль Наталья Гундарева сыграла в восьмом классе, когда участвовала в постановке «Дикая собака Динго» в Театре юных москвичей. На вступительных испытаниях Гундарева показала свое мастерство и была принята в театральное училище им. Б. Щукина. После окончания учебы начала играть в Театре им. Маяковского. Зрительское признание актриса получила в 1977 г., когда снялась в картине «Сладкая женщина». Среди наиболее полюбившихся и известных фильмов Натальи Гундаревой можно отметить «Осенний марафон», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя – уходи», «Смешные люди», «Небеса обетованные», «Петербургские тайны» и другие популярные киноленты.