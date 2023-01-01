Наталья Гундарева
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 28 августа 1948 г. (56 лет)
- Дата смерти
- 15 мая 2005 г.
Биография
Наталья Гундарева – актриса, легенда советского и российского кино, обладательница государственных наград, театральных и кинематографических премий «Золотой орел», «Хрустальная Турандот», «Ника». Семья будущей актрисы жила на Таганке. Ее детство прошло в коммунальной квартире. Родители Натальи Гундаревой очень любили театр и часто ходили на спектакли. Мама девочки даже принимала участие в художественной самодеятельности. В возрасте 5 лет Гундарева увидела спектакль «Синяя птица» и твердо решила стать актрисой. В юности она занималась пением, училась драматическому мастерству, ходила в кружок чтения. Дебютную роль Наталья Гундарева сыграла в восьмом классе, когда участвовала в постановке «Дикая собака Динго» в Театре юных москвичей. На вступительных испытаниях Гундарева показала свое мастерство и была принята в театральное училище им. Б. Щукина. После окончания учебы начала играть в Театре им. Маяковского. Зрительское признание актриса получила в 1977 г., когда снялась в картине «Сладкая женщина». Среди наиболее полюбившихся и известных фильмов Натальи Гундаревой можно отметить «Осенний марафон», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя – уходи», «Смешные люди», «Небеса обетованные», «Петербургские тайны» и другие популярные киноленты.
Фильмография
Актриса
- 6.1
Оно1989, 116 минБесплатно
- 8.7
Личное дело судьи Ивановой1986, 80 минБесплатно
- 9.7
Однажды двадца�ть лет спустя1980, 73 минБесплатно
- 9.0
Отпуск в сентябре1979
- 8.7
Уходя — уходи1978, 85 минБесплатно
- 8.5
Гарантирую жизнь1977, 86 минБесплатно
- 8.7
Обратная связь1977, 87 минБесплатно
- 9.6
Труффальдино из Бергамо1976, 129 минБесплатно
- 9.4
Сладкая женщина1976, 93 минБесплатно
- 9.4
Ищу человека1973, 91 минБесплатно
- 9.5
Здравствуй и прощай1972, 90 минБесплатно