Хочу в тюрьму (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно
9.21998, Хочу в тюрьму
Комедия93 мин18+
О фильме
Семeн Лямкин, разработчик и конструктор «Запорожца», легко обгоняющего «Мерседесы» и плавающего не хуже моторной лодки, попал в неприятную историю. Когда с его помощью ограбили банк, Семeн не стал дожидаться ареста. Сев в «Запорожец», он отправился в тюрьму. Но не российскую, а голландскую, поскольку тюрьмы за границей намного комфортабельнее.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Актриса
Алла
Клюка
- Актёр
Сергей
Баталов
- Актёр
Борис
Щербаков
- КСАктриса
Кира
Сурикова
- ОБАктёр
Олег
Бочаров
- НКАктриса
Наталья
Коренченко
- ЕААктёр
Егор
Акмен
- ИМАктёр
Игорь
Мигунов
- Сценарист
Владимир
Еремин
- ЕГПродюсер
Евгений
Гиндилис
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- МЗПродюсер
Михаил
Зильберман
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ТРХудожница
Татьяна
Разумовская
- ИБМонтажёр
Инесса
Брожовская
- ГБОператор
Григорий
Беленький
- ВЛКомпозитор
Виктор
Лебедев