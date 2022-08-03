Хочу в тюрьму (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

Семeн Лямкин, разработчик и конструктор «Запорожца», легко обгоняющего «Мерседесы» и плавающего не хуже моторной лодки, попал в неприятную историю. Когда с его помощью ограбили банк, Семeн не стал дожидаться ареста. Сев в «Запорожец», он отправился в тюрьму. Но не российскую, а голландскую, поскольку тюрьмы за границей намного комфортабельнее.

