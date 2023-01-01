Биография

Алла Клюка — актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Минске 18 февраля 1970 года. С детства мечтала стать артисткой, поэтому после окончания школы сразу переехала в Москву и прошла отбор в Высшее театральное училище имени Щепкина, причем мастером девушки стал народный артист СССР Юрий Соломин. В 1993 году вышла замуж и уехала жить в Америку, где вступила в Гильдию киноактеров. Впервые на экране Алла Клюка появилась в драме «Визит дамы». После этого ее фильмография пополнилась яркими ролями в картинах «Тело», «Сделано в СССР», «Серп и молот», «Из ада в ад», «Коля — перекати поле». В Америке снялась в знаменитых сериалах «Сопрано», «Удивительная миссис Мейзел», «Закон и порядок. Преступное намерение». Российский зритель знает актрису по главной роли в детективном проекте «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант».