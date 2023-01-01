Идеальная пара
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Идеальная пара

Идеальная пара (сериал, 2001) смотреть онлайн

8.72001, Идеальная пара 1 сезон
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Зоя – спортсменка с мужским характером. Поэтому сильному полу с ней тяжело, и они от нее сбегают. Но Зоя мечтает выйти замуж и завести детей. Кеша – холостяк, живет с родителями. Однажды он уходит из дома с намерением жениться на первой встречной. Ей оказывается Зоя, которая решает, что сможет сделать из Кеши идеального мужа. Он предлагает Зое переделать друг друга: день она, день он. Кеша, наконец, находит женщину своей мечты, которая его понимает. А Зоя встречает отличного парня. Однако скоро обнаруживается, что «переделка» не прошла даром...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Идеальная пара»

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