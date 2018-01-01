WinkЭрик Вайсберг
Эрик Вайсберг
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 20 июля 1934 г. (72 года)
- Дата смерти
- 9 марта 2007 г.
Фильмография
Продюсер
- 9.1
На углу, у Патриарших 22001
- 8.7
Идеальная пара2001
- 9.3
Гражданин начальник2001
- 8.4
Свадьба2000, 107 мин
- 8.7
Фортуна2000, 86 минБесплатно
- 8.7
Мама1999, 98 минБесплатно
- 7.4
Россия. ХХ век. Взгляд на власть1999
- 9.6
Любить по-русски 21996, 91 минБесплатно
Ближний круг1991, 53 мин
Тайна виллы «Грета»1983, 95 мин
Анна Павлова1983, 145 мин
- 9.7
Не может быть!1975, 91 мин
Зеркало1974, 102 мин