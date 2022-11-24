Фортуна (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Фортуна
Фома Арчилович Каландадзе, бывший «морской волк» и азартный человек, выиграл в казино сухогруз «Фортуна» и теперь занимается речными перевозками. Команда «Фортуны» состоит из трех человек: капитана Арчилыча, механика Петровича и юнги Толи Малькова, которого Арчилыч усыновил после гибели родителей мальчика.

Прибыль от речного бизнеса невелика, да и ее Арчилыч умудряется проиграть в казино. Так что капитан и команда «Фортуны» часто пребывают на мели. Однажды подворачивается выгодное дельце. Начинающий бизнесмен Вадик, фрахтует судно до Твери, с обязательным заходом в Погорелово, где он намерен венчаться в сельской церкви.

Неугомонный Арчилыч и фантазер Толик устраивают феерический спектакль. «Фортуна» подплывает к погореловскому берегу под алыми парусами и увалень Вадик, словно капитан Грей, встречается со своей Машей-Ассолью. После венчанья начинается совершенно невероятное, полное опасностей и приключений свадебное путешествие молодоженов и команды «Фортуны» по Волге...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

