Биография

Александр Мохов — актер театра и кино, режиссер. Обладатель почетного звания «Заслуженный артист России». Родился в Вологодской области 22 июня 1963 года. После школы Александр поступил в Иркутское театральное училище, а после его окончания ушел служить в армию. Затем артист переехал в Москву, где попал на третий курс Государственного института театрального искусства в мастерскую Табакова. Сотрудничал с Московским художественным и Александринским театрами, пробовал свои силы в качестве режиссера, поставив спектакли «Процесс при закрытых дверях», «Пули над Бродвеем», «Кукла для невесты», «Леди Макбет Мценского уезда» в «Табакерке». Свою дебютную роль на экране Александр Мохов сыграл в 1986 году в картине «Путешествие мсье Перришона». Сегодня его фильмография насчитывает уже 100 работ, среди которых «Сибирский цирюльник», «Дом Солнца», «Вместо меня», «Банды», «Подкидыши», «В небо за мечтой», «Алмазная корона», «День святого Валентина», «Пряный вкус любви» и «Чужие дети». Также снял сериалы «Алмазы на десерт» и «Мой милый найденыш».