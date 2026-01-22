Путешествие мсье Перришона (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Путешествие мсье Перришона
Мюзикл, Комедия75 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Два друга влюбились в одну красавицу - дочку каретника Перришона. Девушка тоже не прочь закрутить роман, только пока не поняла, кто из двоих ей больше нравится. Она решила проверить их в деле: отправилась с ними в горы искать клад. Пусть в полевых условиях поухаживают за девушкой. Вот тогда и станет ясно, кто из женихов завиднее...
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ММРежиссёр
Маргарита
Микаэлян
- Актёр
Валентин
Гафт
- Актёр
Олег
Табаков
- Актриса
Татьяна
Васильева
- ГСАктёр
Георгиос
Совчис
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актриса
Марина
Зудина
- Актёр
Александр
Филиппенко
- Актёр
Александр
Мохов
- Актриса
Екатерина
Васильева
- Актёр
Авангард
Леонтьев
- МЗАктёр
Михаил
Зонненштраль
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- ВДАктёр
Василий
Делявский
- ВААктёр
Вадим
Александров
- ВИАктёр
Вадим
Иванов
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- ММСценарист
Маргарита
Микаэлян
- ВШОператор
Владимир
Шувалов
- ДТКомпозитор
Давид
Тухманов