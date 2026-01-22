Путешествие мсье Перришона (фильм, 1986) смотреть онлайн

Два друга влюбились в одну красавицу - дочку каретника Перришона. Девушка тоже не прочь закрутить роман, только пока не поняла, кто из двоих ей больше нравится. Она решила проверить их в деле: отправилась с ними в горы искать клад. Пусть в полевых условиях поухаживают за девушкой. Вот тогда и станет ясно, кто из женихов завиднее...

