Wink
Михаил Зонненштраль
Михаил Зонненштраль

Михаил Зонненштраль

Карьера
Актёр
Дата рождения
5 марта 1956 г. (41 год)
Дата смерти
7 июля 1997 г.

Фильмография

Актёр