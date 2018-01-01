Биография

Александр Филиппенко – актер советского и российского театра и кино. Обладатель звания заслуженного артиста РСФСР. С 2000 года – народный артист Российской Федерации. Снимается в фильмах и сериалах, дублирует роли, озвучивает аудиокниги. Александр Филиппенко родился в Москве, в семье преподавателей, в 1944 году. Позже семья переехала в Алма-Ату, где он окончил школу и получил золотую медаль. Первую профессию будущий артист получил в МФТИ, где он учился на факультете молекулярной физики. Второе образование получил в театральном училище. Несколько лет Александр Филиппенко проработал инженером. Свои первые роли в театре и кино он играл еще до окончания театрального училища. До 1975 года работал в Театре на Таганке, затем перешел в Театр Вахтангова. В 1996 году стал руководителем театра при Москонцерте. В театральном репертуаре Александра Филиппенко роли в нескольких моноспектаклях, за которые он был удостоен премий на фестивалях в Литве и Чехии. Артист озвучивает мультфильмы, записывает аудиокниги, участвует в дубляже кинокартин. В карьере Александра Филиппенко фильмы разных жанров и множество сериалов, в том числе «Рожденная революцией», «Хождение по мукам», «Театр обреченных». В экранизации романа «Мастер и Маргарита» артист блестяще исполнил роль Азазелло.