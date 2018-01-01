Александр Филиппенко
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 2 сентября 1944 г. (81 год)
Биография
Александр Филиппенко – актер советского и российского театра и кино. Обладатель звания заслуженного артиста РСФСР. С 2000 года – народный артист Российской Федерации. Снимается в фильмах и сериалах, дублирует роли, озвучивает аудиокниги. Александр Филиппенко родился в Москве, в семье преподавателей, в 1944 году. Позже семья переехала в Алма-Ату, где он окончил школу и получил золотую медаль. Первую профессию будущий артист получил в МФТИ, где он учился на факультете молекулярной физики. Второе образование получил в театральном училище. Несколько лет Александр Филиппенко проработал инженером. Свои первые роли в театре и кино он играл еще до окончания театрального училища. До 1975 года работал в Театре на Таганке, затем перешел в Театр Вахтангова. В 1996 году стал руководителем театра при Москонцерте. В театральном репертуаре Александра Филиппенко роли в нескольких моноспектаклях, за которые он был удостоен премий на фестивалях в Литве и Чехии. Артист озвучивает мультфильмы, записывает аудиокниги, участвует в дубляже кинокартин. В карьере Александра Филиппенко фильмы разных жанров и множество сериалов, в том числе «Рожденная революцией», «Хождение по мукам», «Театр обреченных». В экранизации романа «Мастер и Маргарита» артист блестяще исполнил роль Азазелло.
Фильмография
Актёр
- 9.4
Чемпион мира2021, 138 минБесплатно
- 8.7
Басни для зайцев2005, 30 минБесплатно
- 6.8
Аномалия1993, 76 минБесплатно
- 7.0
Мария Магдалина1990, 71 минБесплатно
- 7.7
Мать Урагана1990, 98 минБесплатно
- 8.9
Гулящие люди1988
- 8.3
Наш бронепоезд1988
- 9.5
Визит к Минотавру1987
- 9.6
Противостояние1985
- 8.6
Вера, надежда, любовь1984, 88 минБесплатно
- 8.6
Аплодисменты, аплодисменты...1984, 72 минБесплатно
- 7.2
Семь стихий1984, 70 минБесплатно
- 8.9
Мой друг Иван Лапшин1984, 95 минБесплатно
- 8.2
Медный ангел1984, 83 минБесплатно
- 9.2
Торпедоносцы1983, 90 минБесплатно
- 9.4
Приступить к ликвидации1983
- 9.5
Там, на неведомых дорожках...1982, 66 минБесплатно
- 8.8
Звезда и смерть Хоакина Мурьеты1982, 82 минБесплатно