Торпедоносцы (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм по мотивам военных рассказов Юрия Германа. 1944-й год. Вторая мировая война. Полк морской авиации базируется на небольшом аэродроме. Для летчиков это одновременно - и фронт, и тыл. Они выполняют боевые задания и возвращаются к своим семьям. Но каждый вылет может оказаться последним.



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