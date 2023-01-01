Торпедоносцы (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
9.21983, Торпедоносцы
Драмы, Советские90 мин12+
Сюжет
Фильм по мотивам военных рассказов Юрия Германа. 1944-й год. Вторая мировая война. Полк морской авиации базируется на небольшом аэродроме. Для летчиков это одновременно - и фронт, и тыл. Они выполняют боевые задания и возвращаются к своим семьям. Но каждый вылет может оказаться последним.
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Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- САРежиссёр
Семён
Аранович
- РНАктёр
Родион
Нахапетов
- Актёр
Алексей
Жарков
- АБАктёр
Андрей
Болтнев
- Актёр
Станислав
Садальский
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актриса
Вера
Глаголева
- НЛАктриса
Надежда
Лукашевич
- Актёр
Александр
Филиппенко
- Актёр
Всеволод
Шиловский
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- СКСценарист
Светлана
Кармалита
- Сценарист
Алексей
Герман
- АГПродюсер
Алексей
Гусев
- ВИОператор
Владимир
Ильин
- АККомпозитор
Александр
Кнайфель