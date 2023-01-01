Торпедоносцы
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Торпедоносцы

Торпедоносцы (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

9.21983, Торпедоносцы
Драмы, Советские90 мин12+

Сюжет

Фильм по мотивам военных рассказов Юрия Германа. 1944-й год. Вторая мировая война. Полк морской авиации базируется на небольшом аэродроме. Для летчиков это одновременно - и фронт, и тыл. Они выполняют боевые задания и возвращаются к своим семьям. Но каждый вылет может оказаться последним.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Советские, Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Торпедоносцы»

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