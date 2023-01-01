Биография

Станислав Садальский – актер театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, обозреватель. Обладатель звания народного артиста Чувашской республики. На счету актера более 100 ролей в полнометражных фильмах, сериалах, а также в юмористическом детском киножурнале «Ералаш» и сатирическом киножурнале «Фитиль». Актер занимался озвучиванием мультфильмов. В 1973 году стал выпускником ГИТИСа (мастерская О. Андровской и Г. Конского). Во время учебы по обмену стажировался в театральном вузе Германии (в Лейпциге). После окончания театрального института 8 лет служил в театре «Современник». Одним из первых фильмов Станислава Садальского, принесших актеру известность и узнаваемость, стала картина «Три дня в Москве», в которой он снялся через год после окончания вуза. Одними из самых ярких ролей Станислава Садальского считаются образы, созданные в пятисерийном телефильме о сотрудниках отдела МУРа «Место встречи...» и трагикомедии «О бедном гусаре…», в которой актер сыграл корнета Алексея Плетнева. Актер занимался также озвучиванием, участвовал в создании аудиокниг и аудиоспектаклей. Является активным пользователем социальных сетей, ведет свой блог на Livejournal. Станислав Садальский был женат, в браке родилась дочь.