Полет в страну чудовищ (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
7.71986, Полет в страну чудовищ
Фантастика, Семейный68 мин12+
О фильме
Мальчишки и девчонки, а также их родители готовились к началу нового учебного года. Именно к этому событию горожане сказочного города приурочили запуск очередного ракетоплана. Но накануне праздника некие Арбузик и Бебешка похитили нескольких школьников и на этом самом ракетоплане доставили их в заколдованное королевство. Однако ребята оказались на редкость смекалистые и смелые: они переколдовали страну чудовищ в красивую волшебную страну - и к 1 сентября благополучно вернулись домой.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Фантастика, Фэнтези
КачествоFull HD
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ВБРежиссёр
Владимир
Бычков
- ММАктёр
Максим
Матусевич
- АСАктёр
Андрей
Соловей
- АФАктёр
Александр
Фриш
- ВКАктёр
Владимир
Кремена
- Актёр
Станислав
Садальский
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- БГАктёр
Борис
Гитин
- ВСАктёр
Владимир
Сичкарь
- ВДАктёр
Вацлав
Дворжецкий
- ППАктёр
Павел
Плотников
- ВГСценарист
Владимир
Голованов
- ИППродюсер
Игорь
Поршнев
- ВКМонтажёр
Вера
Коляденко
- БООператор
Борис
Олифер