Полет в страну чудовищ
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Полет в страну чудовищ

Полет в страну чудовищ (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

7.71986, Полет в страну чудовищ
Фантастика, Семейный68 мин12+

О фильме

Мальчишки и девчонки, а также их родители готовились к началу нового учебного года. Именно к этому событию горожане сказочного города приурочили запуск очередного ракетоплана. Но накануне праздника некие Арбузик и Бебешка похитили нескольких школьников и на этом самом ракетоплане доставили их в заколдованное королевство. Однако ребята оказались на редкость смекалистые и смелые: они переколдовали страну чудовищ в красивую волшебную страну - и к 1 сентября благополучно вернулись домой.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Фантастика, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb