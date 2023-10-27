Полет в страну чудовищ (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Мальчишки и девчонки, а также их родители готовились к началу нового учебного года. Именно к этому событию горожане сказочного города приурочили запуск очередного ракетоплана. Но накануне праздника некие Арбузик и Бебешка похитили нескольких школьников и на этом самом ракетоплане доставили их в заколдованное королевство. Однако ребята оказались на редкость смекалистые и смелые: они переколдовали страну чудовищ в красивую волшебную страну - и к 1 сентября благополучно вернулись домой.

