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Wink
Владимир Кремена
Владимир Кремена
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Карьера
Актёр
Дата рождения
7 июня 1937 г.
(66 лет)
Дата смерти
5 декабря 2003 г.
Фильмография
Все
Актёр
Актёр
7.7
Полет в страну чудовищ
1986
, 68 мин
Бесплатно
8.2
Тайна виллы «Грета»
1983
, 95 мин
8.9
Сказка странствий
1983
, 105 мин
9.5
Дерсу Узала
1975
, 136 мин