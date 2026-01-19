Дерсу Узала (фильм, 1975) смотреть онлайн
9.61975, Дерсу Узала
Драма, Приключения136 мин18+
О фильме
Русский учёный и писатель Владимир Арсеньев путешествует по тайге, где встречает местного охотника Дерсу Узала – мудрого, доброго и отважного человека.
СтранаСССР, Япония
ЖанрПриключения, Драма
Время136 мин / 02:16
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Акира
Куросава
- ММАктёр
Максим
Мунзук
- Актёр
Юрий
Соломин
- ВКАктёр
Владимир
Кремена
- Актёр
Александр
Пятков
- СДАктриса
Светлана
Данильченко
- ДКАктёр
Дмитрий
Коршиков
- СЧАктёр
Суйменкул
Чокморов
- МБАктёр
Михаил
Бычков
- ВЛАктёр
В.
Ласточкин
- СМАктёр
Станислав
Марьин
- Сценарист
Акира
Куросава
- ЮНСценарист
Юрий
Нагибин
- ВАСценарист
Владимир
Арсеньев
- ЁМПродюсер
Ёитии
Мацуэ
- КАПродюсер
Карлен
Агаджанов
- АНОператор
Асакадзу
Накаи
- ЮГОператор
Юрий
Гантман
- ИШКомпозитор
Исаак
Шварц