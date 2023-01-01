Биография

Александр Пятков – российский актер, родился в 1950 году в столице СССР. Имеет звание народного артиста Российской Федерации. Стал бредить театром после просмотра знаменитой оперетты «Орфей в аду». Ему даже удалось сняться в роли рыцаря в массовой сцене Театра Маяковского. После окончания средней школы работал декоратором в Большом театре. Учился в Щепкинском училище. После получения диплома служил в столичном Театре сатиры и в Студии киноактера. В 1997 году влился в прославленную труппу Малого театра. Александр женат. У него двое взрослых детей. В настоящий момент Настя и Илья проживают и работают в Америке. В кино Александр впервые появился в 1970 году. Дебютную роль Пятков сыграл в киноленте «Интеграл». Затем в карьере актера был персонаж в известной картине «Дерсу Узала», получившей премию «Оскар». Стоит отметить фильмы с участием Пяткова «34-й скорый», «Мы из джаза», «Колхоз Интертейнмент», «Партизаны», «Стая». Александр – выдающаяся личность. Он единственный в мире актер, чье имя занесено на страницы знаменитой Книги рекордов Гиннесса. На его счету более 1000 ролей, сыгранных не только на сцене и в кино, но и в таких телевизионных проектах, как «Колесо истории», «Ералаш» и «Армейский магазин». Есть на счету Александра и работы в картинах зарубежных режиссеров. У Александра – прекрасный голос. Он выступает на эстраде, поет романсы, народные и патриотические песни. Учредитель и президент фонда «Илья Муромец», производящего фильмы для детей. Участвует в благотворительных акциях «Арт-Изо-Центра».