Веселые гастроли на Черном море (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.02019, Веселые гастроли на Черном море
Комедия76 мин12+
О фильме
На Черное море в Ялту приезжает на гастроли знаменитая эстрадная певица Лариса. Сойдя с трапа самолета, она дает интервью, в котором признается, что ищет своего суженого. С этого момента и закручиваются веселые приключения, основой которых являются коварство, любовь и, конечно, музыка.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
- ВДРежиссёр
Виктор
Дюнин
- ЛЧАктриса
Лариса
Черникова
- АУАктёр
Аркадий
Укупник
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- НКАктриса
Наталья
Крачковская
- ММАктёр
Михаил
Мамаев
- КСАктриса
Ксения
Соломяная
- Актёр
Александр
Пятков
- Актриса
Виктория
Тарасова
- ВДСценарист
Виктор
Дюнин
- ВДПродюсер
Виктор
Дюнин
- НБПродюсер
Наталья
Банару
- НКПродюсер
Надежда
Караваева
- ВЩМонтажёр
Виталий
Щуров
- ЕКОператор
Евгений
Корженков
- КШКомпозитор
Константин
Шевелев