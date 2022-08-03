На Черное море в Ялту приезжает на гастроли знаменитая эстрадная певица Лариса. Сойдя с трапа самолета, она дает интервью, в котором признается, что ищет своего суженого. С этого момента и закручиваются веселые приключения, основой которых являются коварство, любовь и, конечно, музыка.

