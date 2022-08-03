Веселые гастроли на Черном море
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Веселые гастроли на Черном море

Веселые гастроли на Черном море (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

7.02019, Веселые гастроли на Черном море
Комедия76 мин12+

О фильме

На Черное море в Ялту приезжает на гастроли знаменитая эстрадная певица Лариса. Сойдя с трапа самолета, она дает интервью, в котором признается, что ищет своего суженого. С этого момента и закручиваются веселые приключения, основой которых являются коварство, любовь и, конечно, музыка.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

4.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Веселые гастроли на Черном море»