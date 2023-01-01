Александр Панкратов-Чёрный

Биография

Александр Панкратов-Черный — режиссер и актер. Родился в Коневе 28 июня 1949 года. Александр происходит из рода донских казаков. Будущий артист рос веселым, любил сочинять шутки, выступал со спектаклями, мечтал работать клоуном, но мать пророчила будущее военного. Бабушка привила любовь к чтению. После окончания школы юноша поступил в театральный в Горьком. С 60-х стал работать в драмтеатре в Пензе, где принял решение продолжить обучение и поступил во ВГИК на режиссера. Именно там появилась приставка «Черный». Дебютная картина Александра Панкратова-Черного в кино — «Сибириада». Спустя 5 лет резкий рост в карьере — «Мы из Джаза», «Курьер», «Батальоны просят огня», «Зимний вечер в Гаграх» и другие картины. Актер продолжал активно сниматься и в кризисные 90-е, и в нулевые. Также славится режиссерскими работами — «Система «Ниппель», «Похождение графа Невзорова», «Взрослый сын» и другие. Стал популярным с прокатом ленты «Мы из джаза». Удостоен звания народный артист России.