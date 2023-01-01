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Курьер (фильм, 1986) смотреть онлайн

1986, Курьер
Драмы, Мелодрамы83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

По одноименной повести Карена Шахназарова.
Окончив школу, Иван Мирошников решил в институт не поступать – работает курьером в редакции журнала и дожидается службы в армии. В общем живет так, как живут многие его сверстники: дурачась, вступает в жизнь скучных и лицемерных взрослых…

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Курьер»

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