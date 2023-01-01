Курьер (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Курьер
Драмы, Мелодрамы83 мин18+
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Сюжет
По одноименной повести Карена Шахназарова.
Окончив школу, Иван Мирошников решил в институт не поступать – работает курьером в редакции журнала и дожидается службы в армии. В общем живет так, как живут многие его сверстники: дурачась, вступает в жизнь скучных и лицемерных взрослых…
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Карен
Шахназаров
- ФДАктёр
Федор
Дунаевский
- АНАктриса
Анастасия
Немоляева
- Актёр
Олег
Басилашвили
- Актриса
Инна
Чурикова
- Актриса
Светлана
Крючкова
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- Актёр
Владимир
Меньшов
- АЕАктриса
Алефтина
Евдокимова
- ЕУАктриса
Евдокия
Урусова
- ВСАктёр
Владимир
Смирнов
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- Сценарист
Карен
Шахназаров
- ВКПродюсер
Владимир
Клименко
- ВЧХудожница
Вера
Чиаурели
- ЛММонтажёр
Лидия
Милиоти
- ННОператор
Николай
Немоляев
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев