Курьер (фильм, 1986) смотреть онлайн

Сюжет

По одноименной повести Карена Шахназарова.

Окончив школу, Иван Мирошников решил в институт не поступать – работает курьером в редакции журнала и дожидается службы в армии. В общем живет так, как живут многие его сверстники: дурачась, вступает в жизнь скучных и лицемерных взрослых…



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