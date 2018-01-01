Биография

Евдокия Урусова – народная артистка РСФСР, ведущая актриса театра имени Ермоловой. Многие фильмы с ее участием вошли в золотой фонд русского кино. Евдокия (настоящее имя Эда) родилась в 1908 году, она потомственная русская княжна из рода ярославских князей Урусовых. Девочку воспитывали соответственно ее статусу и положению. С 1917 года Урусова получала образование в институте благородных девиц. Она занималась музыкой, балетом, верховой ездой, снималась в немом кино. В 1925 году Евдокия Юрьевна поступила в актерскую студию Ермоловой, которая находилась при Малом театре. После окончания учебы она стала работать в театре им. Ермоловой. Во время сталинских репрессий пострадала вся семья Урусовой. Артистка тоже была неоднократно арестована и находилась в ссылке. Что примечательно, даже сидя в лагерях, Урусова не изменяла призванию и в таких нечеловеческих условиях организовывала театры и играла в спектаклях. Она была дважды замужем, есть сын. Реабилитировавшись, актриса вернулась в родной театр и параллельно снималась в кино. Среди выдающихся театральных работ Урусовой стоит отметить спектакли «Последние», «Гроза», «Женитьба», «Лес», «Русские люди». На ее счету около 200 ярких театральных образов. Мир кино также благоволил талантливой княжне. Известные фильмы Евдокии Урусовой: «Братья Карамазовы», «Прыжок с крыши», «12 стульев», «Курьер» и многие другие. Артистка ушла из жизни в 1996 году, покоится на Введенском кладбище.