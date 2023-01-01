Биография

Владимир Клименко – директор фильмов и продюсер. Многие фильмы, в создании которых участвовал, – это полнометражные картины в жанрах драма, мелодрама и комедия. Имеет на счету относительно немного проектов. Однако среди них есть несколько известных и популярных фильмов, которые стали знаковыми для своего времени, а также были отмечены наградами. Имеет несколько совместных кинопроектов с режиссером Кареном Шахназаровым. Часто сотрудничает со сценаристом Александром Бородянским и оператором Владимиром Шевциком. Дебютным проектом в области кино стала комедия «Добряки», выпущенная в 1979 году. Следующими фильмами Владимира Клименко стали комедийная мелодрама «Молодость. Выпуск 5» и музыкальная комедия «Мы из джаза». Кинокартины вышли в 1981 и в 1983 году соответственно. Затем работал над комедийным мюзиклом «Зимний вечер в Гаграх» (1985) и драмой «Курьер» (1986). Последняя картина стала культовой и получила множество положительных отзывов кинокритиков. Также одним из наиболее успешных проектов Клименко стала социальная драма «Маленькая Вера» 1988 года. В качестве продюсера работал над комедией «Маленький гигант большого секса», которая вышла на экраны в 1992 году.