Добряки (фильм, 1979) смотреть онлайн

Гордей Кабачков, профессиональный аферист, решил сделать карьеру в науке и весьма преуспел. Обосновавшись в неком Институте античной культуры, он легко обводит вокруг пальца многочисленных «добряков» - членов ученого совета - и защищает диссертацию. После этого занять директорское кресло было для него просто «делом техники»...

