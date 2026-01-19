Добряки (фильм, 1979) смотреть онлайн
1979, Добряки
Комедия80 мин0+
О фильме
Гордей Кабачков, профессиональный аферист, решил сделать карьеру в науке и весьма преуспел. Обосновавшись в неком Институте античной культуры, он легко обводит вокруг пальца многочисленных «добряков» - членов ученого совета - и защищает диссертацию. После этого занять директорское кресло было для него просто «делом техники»...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Карен
Шахназаров
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- Актриса
Татьяна
Васильева
- НВАктёр
Николай
Волков
- Актёр
Владимир
Зельдин
- ВШАктёр
Виктор
Шарлахов
- ЛПАктриса
Лариса
Пашкова
- ЮЛАктёр
Юрий
Леонидов
- АСАктёр
Александр
Сафронов
- Актриса
Валентина
Теличкина
- Актёр
Валентин
Никулин
- ЮГАктёр
Юрий
Гусев
- ВИАктриса
Вероника
Изотова
- ВСАктёр
В.
Серебрийский
- КЧАктёр
Карен
Чахирьян
- ГФАктёр
Г.
Федоров
- ЕЕАктёр
Е.
Ермоченков
- ЛНАктёр
Леонид
Недович
- ВБАктёр
Василий
Бадаев
- НТАктёр
Н.
Товпеко
- ГЯАктёр
Георгий
Яниковский
- КСАктёр
К.
Снопек
- ВААктёр
Владимир
Акимов
- ЛЗСценарист
Леонид
Зорин
- ВКПродюсер
Владимир
Клименко
- ЛММонтажёр
Лидия
Милиоти
- ВШОператор
Владимир
Шевцик
- ММКомпозитор
Марк
Минков
- ДВКомпозитор
Джузеппе
Верди