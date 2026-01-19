Добряки
Добряки (фильм, 1979) смотреть онлайн

1979, Добряки
Комедия80 мин0+
О фильме

Гордей Кабачков, профессиональный аферист, решил сделать карьеру в науке и весьма преуспел. Обосновавшись в неком Институте античной культуры, он легко обводит вокруг пальца многочисленных «добряков» - членов ученого совета - и защищает диссертацию. После этого занять директорское кресло было для него просто «делом техники»...

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

