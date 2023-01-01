Биография

Юрий Гусев – актер. Годы жизни: 1936 – 1991. Принял решение сменить профессию, работая на инженерно-технической должности в НИИ. Поступил в училище им. Щепкина, учился без отрыва от производства. В 1966 году успешно окончил курс, получил назначение в Театр Моссовета, сыграл в кино. Небольшие роли Гусев скоро «перерос»: в детективе «Развязка» 1969 года он играет главного персонажа. В роли изменника Родины актер оказался так убедителен, что руководство государства приняло решение переснять фильм – иначе воспитательный эффект картины грозил оказаться непредсказуемым... В кино актер играл много и с успехом. Роль Петра Зубова в сериале «Вечный зов» стала важным этапом его творчества. Рассмотрев в исполнителе сдержанное обаяние отрицательного героя, режиссеры наперебой приглашают его играть разнокалиберных негодяев. В «Звездном инспекторе», фантастической ленте 1980 года, актер играет защитника человеческих ценностей, и после этого его приглашают на роли признанных борцов за народное счастье. Гусев в фильмах 80-х годов – секретарь райкома, командир полка, главный инженер, чиновник госбанка. Внезапная травма на съемках прерывает жизнь артиста...