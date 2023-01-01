Досье человека в «Мерседесе»
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Досье человека в «Мерседесе»

Досье человека в «Мерседесе» (сериал, 1986) смотреть онлайн

8.21986, Досье человека в «Мерседесе» 1 сезон
Боевики12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

СССР, 1980-е. Ингмар Росс работает в одном из западных посольств. С виду он – обыкновенный служащий, но на самом деле – разведчик иностранного государства. В рамках очередного спецзадания Россу необходимо проникнуть в закрытое оборонное предприятие, отследить информацию о специфике производства и завербовать одного из сотрудников. Однако в ходе выполнения миссии Ингмар влюбляется в Светлану, работающую в поликлинике данного предприятия. Неужели шпиону придется раскрыть свои карты перед любимой?

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Досье человека в «Мерседесе»»

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