Досье человека в «Мерседесе» (сериал, 1986) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Досье человека в «Мерседесе». Серия 1
Досье человека в «Мерседесе»
1-й сезон
1-я серия

Боевик12+

СССР, 1980-е. Ингмар Росс работает в одном из западных посольств. С виду он – обыкновенный служащий, но на самом деле – разведчик иностранного государства. В рамках очередного спецзадания Россу необходимо проникнуть в закрытое оборонное предприятие, отследить информацию о специфике производства и завербовать одного из сотрудников. Однако в ходе выполнения миссии Ингмар влюбляется в Светлану, работающую в поликлинике данного предприятия. Неужели шпиону придется раскрыть свои карты перед любимой?

Страна
СССР
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.3 IMDb

