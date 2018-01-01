Досье человека в «Мерседесе» (сериал, 1986) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.41986, Досье человека в «Мерседесе». Серия 1
Боевик12+
Сезоны и серии
О сериале
СССР, 1980-е. Ингмар Росс работает в одном из западных посольств. С виду он – обыкновенный служащий, но на самом деле – разведчик иностранного государства. В рамках очередного спецзадания Россу необходимо проникнуть в закрытое оборонное предприятие, отследить информацию о специфике производства и завербовать одного из сотрудников. Однако в ходе выполнения миссии Ингмар влюбляется в Светлану, работающую в поликлинике данного предприятия. Неужели шпиону придется раскрыть свои карты перед любимой?
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ГНРежиссёр
Георгий
Николаенко
- Актёр
Регимантас
Адомайтис
- Актриса
Людмила
Чурсина
- Актёр
Алексей
Баталов
- ВРАктёр
Валерий
Рыжаков
- ВНАктриса
Валентина
Николаенко
- АСАктёр
Алексей
Сафонов
- НКАктёр
Николай
Крючков
- ЮГАктёр
Юрий
Гусев
- ПААктёр
Павел
Андреев
- НСАктриса
Надежда
Смирнова
- ГНСценарист
Георгий
Николаенко
- МРПродюсер
Марк
Рысс
- ЕАХудожница
Екатерина
Александрова
- РЦМонтажёр
Римма
Цегельницкая
- АГОператор
Анатолий
Гришко
- ГНКомпозитор
Георгий
Николаенко