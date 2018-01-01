Досье человека в «Мерседесе» (сериал, 1986) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

СССР, 1980-е. Ингмар Росс работает в одном из западных посольств. С виду он – обыкновенный служащий, но на самом деле – разведчик иностранного государства. В рамках очередного спецзадания Россу необходимо проникнуть в закрытое оборонное предприятие, отследить информацию о специфике производства и завербовать одного из сотрудников. Однако в ходе выполнения миссии Ингмар влюбляется в Светлану, работающую в поликлинике данного предприятия. Неужели шпиону придется раскрыть свои карты перед любимой?



