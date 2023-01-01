Алексей Сафонов

Биография

Алексей Васильевич Сафонов — актер советского кино, мастер дубляжа. Родился в подмосковном городке Загорске 8 октября 1938 года. 13 Мая 1991-го получил звание Заслуженного артиста РСФСР. В 1961 году актер окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова и устроился работать на киностудию имени Горького. Алексей Васильевич проявил себя и как мастер озвучки. Среди его работ такие мировые бестселлеры, как «Капитан Немо» 1975 года, «Скупой» 1980 года, сериал «Михайло Ломоносов», «Крепкий орешек 2», «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа», «Адвокат дьявола», «Вавилон 5: Река душ» и другие. Впервые сыграл в кино в 1961 году главную роль Сергея Новоскольцева в картине «Горизонт». Также снимался в таких знаменитых фильмах, как «Семнадцать мгновений весны», «Мертвые души», «Пиры Вальтасара, или Ночь со Сталиным», и сериалах, как «Доярка из Хацапетовки», «Офицеры», «Туман рассеивается».