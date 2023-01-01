Алексей Сафонов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 8 октября 1938 г. (86 лет)
Биография
Алексей Васильевич Сафонов — актер советского кино, мастер дубляжа. Родился в подмосковном городке Загорске 8 октября 1938 года. 13 Мая 1991-го получил звание Заслуженного артиста РСФСР. В 1961 году актер окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова и устроился работать на киностудию имени Горького. Алексей Васильевич проявил себя и как мастер озвучки. Среди его работ такие мировые бестселлеры, как «Капитан Немо» 1975 года, «Скупой» 1980 года, сериал «Михайло Ломоносов», «Крепкий орешек 2», «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа», «Адвокат дьявола», «Вавилон 5: Река душ» и другие. Впервые сыграл в кино в 1961 году главную роль Сергея Новоскольцева в картине «Горизонт». Также снимался в таких знаменитых фильмах, как «Семнадцать мгновений весны», «Мертвые души», «Пиры Вальтасара, или Ночь со Сталиным», и сериалах, как «Доярка из Хацапетовки», «Офицеры», «Туман рассеивается».
Фильмография
Актёр
Актёр дубляжа
- 8.9
На линии огня1993, 123 минБесплатно
- 7.7
Красный гаолян1988, 87 минБесплатно
- 9.2
Право на выстрел1981, 79 минБесплатно
- 9.6
Пираты ХХ века1979, 79 минБесплатно
- 9.6
Белый Бим Черное ухо1976
- 9.4
Пламя1974, 149 минБесплатно
- 8.3
Девушки из Рошфора1967, 124 минБесплатно
- 9.5
Когда деревья были большими1961, 89 минБесплатно
- 8.7
Рокко и его братья1960, 170 минБесплатно
- 8.4
Расемон1950, 84 минБесплатно