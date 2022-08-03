Девушки из Рошфора
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Девушки из Рошфора

Девушки из Рошфора (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

8.21967, Les demoiselles de Rochefort
Мюзикл, Драма124 мин18+

О фильме

В маленький приморский городок рядом с базой ВМС приезжают бродячие музыканты, чтобы устроить карнавал. Среди гостей оказываются двое молодых людей, Этьен и Билл, которых незадолго до того бросили их подружки, сбежав с моряками. Чтобы приготовить музыкальный номер, юношам приходится обратиться за помощью к местным сестрам-близняшкам Соланж и Дельфине, которые тоже занимаются музыкой.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушки из Рошфора»