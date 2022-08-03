В маленький приморский городок рядом с базой ВМС приезжают бродячие музыканты, чтобы устроить карнавал. Среди гостей оказываются двое молодых людей, Этьен и Билл, которых незадолго до того бросили их подружки, сбежав с моряками. Чтобы приготовить музыкальный номер, юношам приходится обратиться за помощью к местным сестрам-близняшкам Соланж и Дельфине, которые тоже занимаются музыкой.

