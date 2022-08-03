Девушки из Рошфора (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно
8.21967, Les demoiselles de Rochefort
Мюзикл, Драма124 мин18+
О фильме
В маленький приморский городок рядом с базой ВМС приезжают бродячие музыканты, чтобы устроить карнавал. Среди гостей оказываются двое молодых людей, Этьен и Билл, которых незадолго до того бросили их подружки, сбежав с моряками. Чтобы приготовить музыкальный номер, юношам приходится обратиться за помощью к местным сестрам-близняшкам Соланж и Дельфине, которые тоже занимаются музыкой.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЖДРежиссёр
Жак
Деми
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- ФДАктриса
Франсуаза
Дорлеак
- ДКАктёр
Джин
Келли
- ЖПАктёр
Жак
Перрен
- ДЧАктёр
Джордж
Чакирис
- ГДАктёр
Гроувер
Дэйл
- МПАктёр
Мишель
Пикколи
- ЖРАктёр
Жак
Риберойе
- ДДАктриса
Даниель
Дарьё
- ЖТАктриса
Женевьева
Тенье
- ЖДСценарист
Жак
Деми
- МБПродюсер
Маг
Бодар
- НКАктриса дубляжа
Наталья
Кустинская
- МДАктриса дубляжа
Микаэла
Дроздовская
- Актёр дубляжа
Всеволод
Ларионов
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафонов
- ЖМХудожница
Жаклин
Моро
- ГКОператор
Гислен
Клоке
- МЛКомпозитор
Мишель
Легран