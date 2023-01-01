Биография

Микаэла Дроздовская – актриса кино. Годы жизни: 1937-1978. Поступила в 1954 году во ВГИК, начала сниматься в кино. Первая же роль Дроздовской показала: выбор профессии не случаен, девушка обладает ярко выраженным дарованием. Юля Петрова из фильма 1955 года «За витриной универмага» стала визитной карточкой студентки. В 1958-м на экраны вышел фильм «Добровольцы»; жену одного из главных героев отлично сыграла юная актриса. В следующем фильме ей достается главная роль. Эльвира из ленты «Я вам пишу» 1959 года – живая, чувствующая, глубоко любящая девушка. К моменту окончания вуза Дроздовская хорошо известна советской публике. В начале 60-х Ролан Быков приглашает ее в комедию «Семь нянек», и слава молодой артистки становится всенародной. Сыграв жену офицера в ленте «Гори, гори, моя звезда», актриса получает главную роль в короткометражке 1969 года «Родом отсюда». Необычна роль Дроздовской в фильме «Агония»: верящая в Распутина, словно в идола, она не замечает ничего вокруг себя... Сцена суда в картине «Мимино» оказалась бы менее интересной, не играй в ней Анастасию Папишвили Микаэла Дроздовская! Трагическая смерть на съемках оборвала жизнь прекрасной актрисы.